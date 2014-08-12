日本已公布经济指标--2014/8/12

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.6% r +0.1% r 8月12日 -1.8% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +2.8% +2.8% 8月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +3.3% +3.4% 8月28日 -- 工业生产(m/m) 6月 -3.4% r +0.7% r -- -- 失业率 6月 3.7% @ 3.5% @ 8月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 6月 逆差8,222 逆差9,090 8月19日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 6月 -3.0% -8.0% 8月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。