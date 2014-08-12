《SAFT专栏》欧洲央行与意大利互相映照出欧元区窘境

“从总理伦齐3月上台以来，结构性改革，以及(参议院及选举法)制度改革的进程，一直很有限。结果就是信心下滑，成为打击企业投资及聘雇意愿的强力因素，”他在一篇客户报告中指出。

一项评估经济政策不确定性的指数，从伦齐3月上台之后，原本持续下滑，但最近开始再度上升，凸显出伦齐所面临的苦战。(here)

而经济衰退的麻烦之处在于严重影响预算；经济衰退会减少政府税收，财政面临其他更多压力。以预估意大利全年经济萎缩0.2%来看，Rouimi预计今年政府赤字比例为3.4%，高于3.0%上限。这个情况本身又会带来其他风险，伦齐可能被迫提出新预算案，而正如所有面临经济衰退时的撙节路线预算案，这将会遭遇政治阻力，或许无法过关。

意大利和欧洲央行都同样因为结构性缺陷而吃尽苦头，这些缺陷让这对难兄难弟日益衰弱，效率低下。