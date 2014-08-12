《SAFT专栏》欧洲央行与意大利互相映照出欧元区窘境

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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“从总理伦齐3月上台以来，结构性改革，以及(参议院及选举法)制度改革的进程，一直很有限。结果就是信心下滑，成为打击企业投资及聘雇意愿的强力因素，”他在一篇客户报告中指出。
一项评估经济政策不确定性的指数，从伦齐3月上台之后，原本持续下滑，但最近开始再度上升，凸显出伦齐所面临的苦战。(here)
而经济衰退的麻烦之处在于严重影响预算；经济衰退会减少政府税收，财政面临其他更多压力。以预估意大利全年经济萎缩0.2%来看，Rouimi预计今年政府赤字比例为3.4%，高于3.0%上限。这个情况本身又会带来其他风险，伦齐可能被迫提出新预算案，而正如所有面临经济衰退时的撙节路线预算案，这将会遭遇政治阻力，或许无法过关。
意大利和欧洲央行都同样因为结构性缺陷而吃尽苦头，这些缺陷让这对难兄难弟日益衰弱，效率低下。
即使祭出量化宽松，也不会改变这点。(完) (编译 王洋/高琦/蔡美珍；审校 张明钧/艾茂林)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。