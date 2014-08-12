香港股市：恒生指数盘中小跌，投资者等待中国更多经济数据

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透香港8月12日 - 中国股市周二盘中继上日强势上扬后走软，谨慎的投资者等待更多7月份数据，以寻找中国经济状况的新线索。
香港股市表现亦落后于亚洲其他股市，中资金融类股在上日反弹后遭遇一些获利了结。
截至中午，恒生指数 小跌0.1%至24,615.06点，恒生国企指数 亦下滑0.1%。
中国已公布7月通胀和贸易数据，对经济表现的描述好坏不一。
中国将于周三公布7月固定资产投资、工业生产和零售销售数据，月度货币供应及贷款增长数据也将于本周出炉。
腾讯 和中石化 分别上涨1%和0.4%，此前中石化宣布董事长傅成玉与腾讯总裁刘炽平就潜在合作进行了交流。
腾讯料在周三公布上半年业绩。其股价今年迄今累计已上扬35%，远远超过恒生指数同期5.6%的涨幅。(完)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。