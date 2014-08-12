香港股市：恒生指数盘中小跌，投资者等待中国更多经济数据

路透香港8月12日 - 中国股市周二盘中继上日强势上扬后走软，谨慎的投资者等待更多7月份数据，以寻找中国经济状况的新线索。

香港股市表现亦落后于亚洲其他股市，中资金融类股在上日反弹后遭遇一些获利了结。

截至中午，恒生指数 小跌0.1%至24,615.06点，恒生国企指数 亦下滑0.1%。

中国已公布7月通胀和贸易数据，对经济表现的描述好坏不一。

中国将于周三公布7月固定资产投资、工业生产和零售销售数据，月度货币供应及贷款增长数据也将于本周出炉。

腾讯 和中石化 分别上涨1%和0.4%，此前中石化宣布董事长傅成玉与腾讯总裁刘炽平就潜在合作进行了交流。