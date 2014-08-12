印尼经济：财长预期2014年预算赤字和GDP之比将低于2.4%

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透雅加达8月12日 - 印尼财长Chatib Basri周二对记者表示，该国2014年的预算赤字和国内生产总值(GDP)之比将低于先前预估的2.4%。
他并称，如果10月20日将接任的政府决定削减燃料补贴，那么明年预算赤字和GDP之比将低于1.5%。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。