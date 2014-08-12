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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 13:33 BJT

印尼经济：财长预期2014年预算赤字和GDP之比将低于2.4%

路透雅加达8月12日 - 印尼财长Chatib Basri周二对记者表示，该国2014年的预算赤字和国内生产总值(GDP)之比将低于先前预估的2.4%。

他并称，如果10月20日将接任的政府决定削减燃料补贴，那么明年预算赤字和GDP之比将低于1.5%。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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