日本个股：东京电力可能拆分水电和可再生能源业务--消息

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透东京8月12日 - 熟悉情况的消息人士表示，日本东京电力 可能将其水电和可再生能源业务拆分成一个独立的部门。该公司正努力从2011年的福岛核事故中恢复元气，这是重整方案的一部分。
东京电力已经接连草拟了多个财务重整计划，政府1月份批准的计划取决于重启柏崎刈羽核电站，以削减矿物燃料成本，但重启遭到当地政府的强烈反对。
一位消息人士称，鉴于柏崎刈羽核电站不会很快重新启动，以及日本推进改革以实现电力行业完全自由化，该公司必须考虑进一步的措施。消息人士未获授权向媒体发表言论。
东京电力早已计划拆分成一家控股公司旗下的三个部门。
公司发言人在电话中表示，东电正在考虑分拆为若干部门，同属一家控股公司，但尚未作出决定。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。