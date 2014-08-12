日本个股：东京电力可能拆分水电和可再生能源业务--消息

路透东京8月12日 - 熟悉情况的消息人士表示，日本东京电力 可能将其水电和可再生能源业务拆分成一个独立的部门。该公司正努力从2011年的福岛核事故中恢复元气，这是重整方案的一部分。

东京电力已经接连草拟了多个财务重整计划，政府1月份批准的计划取决于重启柏崎刈羽核电站，以削减矿物燃料成本，但重启遭到当地政府的强烈反对。

一位消息人士称，鉴于柏崎刈羽核电站不会很快重新启动，以及日本推进改革以实现电力行业完全自由化，该公司必须考虑进一步的措施。消息人士未获授权向媒体发表言论。

东京电力早已计划拆分成一家控股公司旗下的三个部门。

公司发言人在电话中表示，东电正在考虑分拆为若干部门，同属一家控股公司，但尚未作出决定。(完)