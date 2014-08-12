台湾股市：小跌逊于区域股市，等待季报及MSCI调整权重变数厘清

路透台北8月12日 - 台湾股市周二小幅收低，表现略逊于亚洲区域股市。分析师指出，主要因季报及MSCI季度调整台股权重的变数尚未厘清，使得投资人追价态度审慎。

台湾加权股价指数 小幅收低0.11%至9,163.12点；今日成交初值 为879.61亿台币，上交易日修正后为849.09亿。

〞追价蛮弱的，反弹力道停顿。〞台新投顾黄文清经理表示。

他认为，无论是企业季报以及国际指数编制机构MSCI明晟 对台股季度的权重调整，都要等到周四(14日)才会明朗，此前指数只要稳在9,000点附近的半年线之上，大盘仍存在反弹机会。

黄文清指出，对台股跌深反弹的看法尚未改变，指数短线料在半年线与9,354点的月线间震荡整理。