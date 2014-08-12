台湾股市：小跌逊于区域股市，等待季报及MSCI调整权重变数厘清

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透台北8月12日 - 台湾股市周二小幅收低，表现略逊于亚洲区域股市。分析师指出，主要因季报及MSCI季度调整台股权重的变数尚未厘清，使得投资人追价态度审慎。
台湾加权股价指数 小幅收低0.11%至9,163.12点；今日成交初值 为879.61亿台币，上交易日修正后为849.09亿。
〞追价蛮弱的，反弹力道停顿。〞台新投顾黄文清经理表示。
他认为，无论是企业季报以及国际指数编制机构MSCI明晟 对台股季度的权重调整，都要等到周四(14日)才会明朗，此前指数只要稳在9,000点附近的半年线之上，大盘仍存在反弹机会。
黄文清指出，对台股跌深反弹的看法尚未改变，指数短线料在半年线与9,354点的月线间震荡整理。
亚洲股市周二上涨，跟随美欧股市涨势，因投资者似乎暂时将地缘政治忧虑搁在一边。 本地时间13:51时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.44%。(完)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。