台湾货币市场：182天期国库券决标贴现率料在0.50-0.52%

* 标售标的：财103-8期182天国库券

* 标售时间：周三(13日)

* 标售金额：200亿台币

* 预测区间：0.50-0.52%

* 受访机构：五家

路透台北8月12日 - 台湾央行周三将代财政部标售182天期国库券，路透调查显示，料其决标贴现率将落在0.50-0.52%，较1月同天期国库券决标贴现率0.497%略为走高。

路透周二访谈五家金融机构，其中包括两家本地金融机构及三家外商银行，预估区间低位在0.40%，高位在0.55%。

货币市场资金调度人士指出，随着近期央行存单标售利率逐渐走高，纵然182天期国库券是外商银行喜爱的投资标的，但也不会逆着趋势追价。

一外商银行交易员指出，今年1月364天期存单标售的加权平均得标利率是0.584%，8月最新的得标利率则是0.598% ，显示利率走势是缓步上扬。不过182天期国库券仅有六个月存续期，期间不会遇到升息，利率也不致明显走扬。

另一外商银行交易员也提及，近来美元/台币换汇交易(SWAP)折价点数收窄，使得运用低成本美元资金换成台币投入国库券资产的外商收益减少，因此会需要较高的利率来拉高收益。

财政部委托央行在明日标售200亿台币的182天期国库券，周四(14日)交割。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2014年

7月11日 273 200 0.423 4.20

5月 8日 28 245* 0.319 4.36

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5* 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5* 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62