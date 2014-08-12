《全球汇市》美元升势受限，市场忧虑地缘政治紧张局势

法国巴黎银行分析师表示，备受关注的德国经济景气调查报告可能将反映出地缘政治忧虑和对俄制裁的影响。此报告将于今日稍晚公布。

“我们预计，整体预期指数将降至2013年初欧元危机爆发后不久触及的最低水准，”他们在客户报告中写道。

交易商指出，若果真如此，欧元可能持续承压。欧元兑美元 最新报1.3373美元，下跌约0.1%，在周三触及九个月低位1.3333后走势仍艰难。

加元可能是隔夜表现最佳的主要货币之一，得益于加拿大房屋开工数据意外上升。

加拿大7月经季节调整的房屋开工年率为200,098户，超过市场预期的193,000户，6月修正为198,665户。

受此数据提振，加元兑美元 上涨0.2%，至1.0936加元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3367 1.3385 -0.13 -2.75 1.3745

美元/日圆 102.26 102.18 +0.08 -2.89 105.30

欧元/日圆 136.69 136.77 -0.06 -5.56 144.73

美元/瑞郎 0.9079 0.9062 +0.19 +1.69 0.8928

英镑/美元 1.6762 1.6786 -0.14 +1.24 1.6556

美元/加元 1.0939 1.0921 +0.16 +3.00 1.0620

澳元/美元 0.9250 0.9261 -0.12 +3.78 0.8913

新西兰元/美元 0.8407 0.8456 -0.58 +2.45 0.8206

澳元/日圆 94.590 94.630 -0.04 +0.79 93.850

新西兰元/日圆 85.970 86.400 -0.50 -0.51 86.410

英镑/日圆 171.41 171.52 -0.06 -1.67 174.33

澳元/新西兰元 1.0995 1.0947 +0.44 +1.36 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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