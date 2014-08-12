《汇市简讯》欧洲盘初：澳新货币表现各异

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
0550GMT
* 新西兰元/美元下挫0.53%，美元/日圆小涨0.10%，英镑/美元下滑0.17%，澳元/新西兰元涨升0.48%
* 日股日经指数收涨约0.2%，中国沪综指午后下跌0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数扬升0.41%，美国10年期公债收益率报2.4311%
* 俄罗斯装载救援物资的车队向乌克兰进发
* 澳洲7月企业现况指数升至四年高位 ，第二季房价跳涨
* 新西兰7月房价连续第三个月下滑，但房屋销售量增加 (完)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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