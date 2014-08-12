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市场报道 | 2014年 8月 12日 星期二 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳新货币表现各异

0550GMT

* 新西兰元/美元下挫0.53%，美元/日圆小涨0.10%，英镑/美元下滑0.17%，澳元/新西兰元涨升0.48%

* 日股日经指数收涨约0.2%，中国沪综指午后下跌0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数扬升0.41%，美国10年期公债收益率报2.4311%

* 俄罗斯装载救援物资的车队向乌克兰进发

* 澳洲7月企业现况指数升至四年高位 ，第二季房价跳涨

* 新西兰7月房价连续第三个月下滑，但房屋销售量增加 (完)

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