《中国新债》海宁资产3.6亿元可交换私募债发行完成，为国内第二单--消息

路透北京8月12日 - 中国第二单可交换私募债浮出水面。两位消息人士周二对路透表示，海宁市资产经营公司3.6亿元人民币中小企业可交换私募债券项目近期已完成发行，为两年期品种。

一位消息人士指出，海宁市资产经营公司此次可交换债发行是使用其持有的海宁皮城 股权进行股票质押。此前积极建言并大力推动可交换债市场发展的中德证券担任是次发行主承销商。

另一位熟知内情的消息人士表示，“本次可交换债发行的换股溢价率较高，考虑这一因素，最终票面利率落在7.3%的水平。“

今年7月，海宁皮城曾发布公告称，海宁市资产经营公司将其持有的海宁皮城2,000万股（占公司总股本的1.78%）质押给中德证券，用于对海宁市资产经营公司2014年中小企业可交换私募债债券持有人交换股份，和本期私募债券本息偿付提供担保。

公开数据显示，本次质押前海宁市资产经营公司持有海宁皮城股份占比为37.94%，质押后持股占比降至36.16%。

周一，中国深圳证券交易所发布针对上市公司股东公开发行可交换债券的上市交易、信息披露、换股等相关事项作出明确规定，其中用于交换的股票在可交换债发行时应当为无限售条件股份，自发行结束之日起12个月后方可开始换股。

此前深市首只私募可交换债券“13福星债”已完成整个产品周期并于2014年7月25日摘牌。

信息显示，“13福星债”由创业板上市公司福星晓程 第三大股东发行，发行规模2.565亿元，票面利率6.7%，发行人以所持1,000万股福星晓程股票及其孳息为债券持有人交换股份和债券本息偿付提供担保。据统计，目前投资者已全部换股完毕，并获得10.69%左右的平均换股收益率。