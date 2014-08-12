国际油市：布兰特原油跌向104美元，因伊拉克冲突料不会影响供应

美国总统奥巴马表示，伊拉克指派新总理是“带来希望的一大进步”，并承诺加大对新政府的支持力度。

马利基称，该决议严重违宪，并誓言将纠正这个错误。

澳新银行大宗商品分析师Ankit Pahuja称，油市未作出反应，因供应没有中断。

0522GMT，9月布兰特原油期货 跌0.39美元至每桶104.29美元。周一该合约跌0.34美元，收报104.68美元。

美国原油期货 下滑0.33美元，报每桶97.75美元。

“实货方面，特别是对布兰特原油来说，目前大西洋沿岸的库存非常高，这限制了涨幅，”Pahuja说。(完)

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