国际油市：布兰特原油跌向104美元，因伊拉克冲突料不会影响供应

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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美国总统奥巴马表示，伊拉克指派新总理是“带来希望的一大进步”，并承诺加大对新政府的支持力度。
马利基称，该决议严重违宪，并誓言将纠正这个错误。
澳新银行大宗商品分析师Ankit Pahuja称，油市未作出反应，因供应没有中断。
0522GMT，9月布兰特原油期货 跌0.39美元至每桶104.29美元。周一该合约跌0.34美元，收报104.68美元。
美国原油期货 下滑0.33美元，报每桶97.75美元。
“实货方面，特别是对布兰特原油来说，目前大西洋沿岸的库存非常高，这限制了涨幅，”Pahuja说。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/艾茂林; 审校 王兴亚/张荻)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。