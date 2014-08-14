港股业绩：李宁中期净损扩大至5.86亿元人民币，股价下跌

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港8月14日 - 中国主要运动品牌--李宁有限公司 周四公布中期净损5.86亿元人民币，与公司早前的获利警讯一致。股价早盘下跌1.4%。
李宁在联交所发布至2014年6月30日止的中期业绩报告，中期净损较去年同期的净损1.84亿元扩大；中期收入为31.37亿元人民币，按年升8.0%。
中期毛利率为44.6%，较上年同期的43.6%上升1个百分点。公司称，毛利率改善主要是由于李宁牌和红双喜牌的毛利率均有所上升。
李宁执行主席--前体操王子李宁在公告中指出，“上半年，宏观经济环境依然充满不明朗因素，加上过度扩张导致产品过剩，令国内体育用品行业仍面临严峻挑战。”
李宁表示，公司正逐步退出非核心运动服装类别及无利润的市场，并重新打造品牌以及重塑业务模式等。这些举措短期内仍会令集团业绩表现和财务指标仍存在较大压力。
本地时间上午11:27时，李宁股价跌1.4%至4.945港元。今年迄今跌6.37%，略优于大盘恒生指数的7.06%。
李宁上月发布获利警讯称，上半年上半年净亏损将不少于5.5亿元人民币，是去年同期的三倍，主要受公司仍在转型过程中影响。
在获利警讯后，股价一度跌至4.31港元的近一年来最低位。（完）
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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。