日本股市：日经指数收盘小涨，但投资者态度依然谨慎

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透东京8月12日 - 日本股市日经指数周二延续自两个月低位开始的反弹走势，买兴集中在钢铁制造商和船运企业上；投资者暂时放下地缘政治风险担忧，但仍保持警惕。
日经指数 上涨0.2%，报15,161.31点，继续从上周五触及的低点14,753反弹。当时由于市场担心乌克兰和中东地区冲突可能损及全球经济成长，日股大幅下挫。
东证股价指数 涨0.4%，报1,257.69点。JPX日经400指数 涨至11,450.57点。主板市场成交量为今年迄今第二低。(完)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。