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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 14:28 BJT

日本股市：日经指数收盘小涨，但投资者态度依然谨慎

路透东京8月12日 - 日本股市日经指数周二延续自两个月低位开始的反弹走势，买兴集中在钢铁制造商和船运企业上；投资者暂时放下地缘政治风险担忧，但仍保持警惕。

日经指数 上涨0.2%，报15,161.31点，继续从上周五触及的低点14,753反弹。当时由于市场担心乌克兰和中东地区冲突可能损及全球经济成长，日股大幅下挫。

东证股价指数 涨0.4%，报1,257.69点。JPX日经400指数 涨至11,450.57点。主板市场成交量为今年迄今第二低。(完)
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