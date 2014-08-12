澳洲股市：延续涨势收高1.3%，录得7月2日来最高单日升幅

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透悉尼8月12日 - 澳洲股市周二大涨1.3%，受美股涨势带动，并且乌克兰紧张局势缓解以及澳洲国内企业信心改善。
澳股指标S&P/ASX 200指数 攀升73.3点，收在5,530.3点。澳股周二创下7月2日以来最高百分比涨幅。该股指周一上涨0.4%，终止六日连跌。
一项衡量澳洲企业状况的指标在7月触及四年高位，企业销售和获利能力大幅成长。 。(完)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。