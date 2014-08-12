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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 14:38 BJT

澳洲股市：延续涨势收高1.3%，录得7月2日来最高单日升幅

路透悉尼8月12日 - 澳洲股市周二大涨1.3%，受美股涨势带动，并且乌克兰紧张局势缓解以及澳洲国内企业信心改善。

澳股指标S&P/ASX 200指数 攀升73.3点，收在5,530.3点。澳股周二创下7月2日以来最高百分比涨幅。该股指周一上涨0.4%，终止六日连跌。

一项衡量澳洲企业状况的指标在7月触及四年高位，企业销售和获利能力大幅成长。 。(完)
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