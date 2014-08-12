中国股市：沪综指收低结束连续两日上涨，银行、煤炭等权重股领跌大盘

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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路透北京8月12日 - 中国股市沪综指周二收低结束连续两日上涨，银行、煤炭等权重股领跌大盘。分析师指出，连续上涨后大盘上攻动力不足，投资者对后市走势产生分歧，场内观望气氛转浓，不过从短期资金面看，对市场的影响并不大。
沪综指 收报2,221.595点，跌3.059点或0.14%，上证A股今日成交1,322亿元人民币，上交易日为1,259亿元。
“今天觉得跌也跌不动的样子，往上爬又好像动力又不太足。”信达证券策略分析师谷永涛指出。
他认为，目前银行股对前期国企混合所有制改革等利好政策有所消化，后市如无进一步政策利好支撑难以持续走强。
上证银行股指数 收跌0.98%，交通银行 收跌1.58%。
信达证券策略分析师胡佳妮表示，周五央行将有440亿正回购到期，而且近两日资金价格持续下行，短期资金流动性对市场影响不大。
中国人民银行公开市场周二的操作符合市场预期，在资金面宽松且市场利率低企的状态下，以200亿元人民币正回购规模完全对冲了当日到期量，且利率仍继续持平。
沪深300指数 收报2,357.052点，跌0.35%；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,363点，跌0.27%，成交564,901手。（完）
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