《中国债市每日综述》现券及国债期货齐走弱，受信贷数据向暖预期等扰动

* 现券及国债期货齐头走弱，IRS上扬

* 因有机构预期7月新增贷款或向暖

* 部分期限新债发行定位略高扰动市况

* 公开市场市场操作中规中矩影响甚微

路透北京8月12日 - 中国银行间市场周二现券及国债期货齐头走弱，人民币利率互换(IRS)上扬；因有机构预期7月新增贷款或向暖，且受部分期限新债发行利率定位略高扰动。

交易员表示，短期市场重点关注央行即将公布的月度金融数据。而今日公开市场市场操作中规中矩对债市影响甚微。

路透调查的20家机构预测中值显示，中国7月新增人民币贷款预期为7,275亿元人民币。7月末M2同比增速预计略降至14.4%。尽管信贷增速出现季节性回落，但在稳增长基调下，中性偏松的货币政策仍有利于信贷投放。

”三年、五年国开债发出来偏空，现券收益率上去一点，“上海一银行交易员称，下午国债期货感觉反应最快先跌了，现券券价跟着跌，对应收益率上来了，整体看长端收益率上的更明显。

一券商交易员表示，国债期货尾盘跌的比较快，现券收益率也有所反弹，”难道是数据很好？还没公布密切关注吧。“

中国国家开发银行 周二早间招标的四期固息增发债，三及五年的中短债收益率略高于预期，因交易户参与比例较高，受到了二级观望情绪的波及；而七及10年定位符合预期，主要是目前长端绝对收益尚可，商业银行投资户较青睐。

央行公开市场周二的操作符合市场预期，在资金面宽松且市场利率低企的状态下，以200亿元人民币正回购规模完全对冲了当日到期量，且利率仍继续持平。

剩余期限约6.43年的国开行固息债140203券最新报价收益率 在5.1199%/5.0800%，上日尾盘为5.0897%/5.0756%。

中金所目前成交最多的五年期国债期货合约TF1409 今日收报92.696元，较上日结算价跌0.264元，或0.28%。

**资金利率低位徘徊隔夜稍收紧**

中国银行间货币市场主要回购利率 周二继续低位徘徊，跌幅在5bp(基点)之内。交易员表示，今日隔夜资金拆借较之前稍有不易，不排除近期新股申购略有扰动，而场内其余期限品种则供给仍充裕；同时央行正回购操作正好对冲当日到期量，对资金面影响有限。

他们并指出，主要期限品种开盘利率仍处低位，令机构疑为大行稳定市场预期，但当前资金供需整体仍比较平衡，短期资金面大幅波动的概率并不大。

“隔夜有点紧，但也还好，就是借起来比较吃力，让人不舒服，不过还是能借到的，”上海一银行交易员称，其他期限还是很好借，而央行正回购操作量不大，且正好对冲了到期量，感觉对资金面没啥明显影响。

他并指出，隔夜资金供给可能受新股申购干扰，但料影响也将有限；不过也不排除与近期一部分大行融出短期资金的意愿不高有关联。

本周三、周四将有两只新股申购，欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选

上海另一银行交易员表示，短期料资金面出现大幅波动的概率不大，如果央行公开市场周四再做一、二百亿正回购，本周还将继续小幅回笼，这一基调有望持续一段时间；只是据说8月末IPO又将迎来新一批过会上市企业新股申购，届时适逢月末因素，资金还是有点担心。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,382.91亿元，较上日的9,440.77亿元略跌；其中，隔夜品种成交7,557.81亿元，上日为7,360.86亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9136 2.9557 -4.21 7,557.81

七天 3.3870 3.4252 -3.82 1,464.29

14天 3.6041 3.6001 +0.40 252.12

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9050 2.2400 -33.50 2,606.74

七天 4.0500 3.7300 +32.00 299.82

14天 3.8950 3.8200 +7.50 20.05

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.9700 +3.00 --

七天 3.4200 3.4000 +2.00 --

14天 3.6000 3.6000 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.9160 2.9550 -3.90 --

七天 3.3900 3.4200 -3.00 --

三个月 4.6905 4.6916 -0.11 --