中国经济：中央财政下达20亿新兴产业专项资金，拟设国家投资引导基金--发改委

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透北京8月12日 - 中国国家发改委称，中央财政日前下达战略性新兴产业发展专项资金20亿元人民币，与地方政府联合参股，吸引社会投资者出资设立49支创业投资基金。
周二刊登在发改委网站的新闻稿并称，下一步中央财政将尽快设立国家新兴产业创业投资引导基金，建立起支持战略性新兴产业和创新型中小企业的市场化运行长效机制。
“更好地发挥财政资金‘四两拨千斤’的作用，积极破解创新型中小企业融资难题，激励创新创业，扩大社会就业。”发改委称。
2009年开始实施的新兴产业创投计划，采取中央财政参股创业投资基金方式，投资早中期、初创期创新型中小企业。截至目前，中央财政已累计安排资金91亿元人民币，吸引带动地方政府、社会资金427亿元，共设立190支创业投资基金。（完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。