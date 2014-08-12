中国能源：自9月起非居民用存量天然气价格每立方米上调0.4元--发改委

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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路透北京8月12日 - 中国发展和改革委员会周二公布，自2014年9月1日起调整非居民用气存量天然气门站价格，居民用气门站价格不作调整。
刊登在发改委网站的通知称，此次增量气门站价格不变，非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元。其中，化肥用气调价措施暂缓出台，待化肥市场形势出现积极变化时再择机出台。
《通知》称，此次价格调整是为了进一步利用价格杠杆促进天然气资源开发和引进，提高天然气供应能力，引导资源合理配置。
中国2013年6月出台了天然气价格调整方案，区分存量气和增量气，增量气门站价格一步调整到与可替代能源价格保持合理比价关系的水平，存量气价格调整分3年实施，计划2015年到位。这次非居民用存量气价格调整是分步理顺存量天然气价格的第二步。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。