中国能源：自9月起非居民用存量天然气价格每立方米上调0.4元--发改委

路透北京8月12日 - 中国发展和改革委员会周二公布，自2014年9月1日起调整非居民用气存量天然气门站价格，居民用气门站价格不作调整。

刊登在发改委网站的通知称，此次增量气门站价格不变，非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元。其中，化肥用气调价措施暂缓出台，待化肥市场形势出现积极变化时再择机出台。

中国2013年6月出台了天然气价格调整方案，区分存量气和增量气，增量气门站价格一步调整到与可替代能源价格保持合理比价关系的水平，存量气价格调整分3年实施，计划2015年到位。这次非居民用存量气价格调整是分步理顺存量天然气价格的第二步。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)