全球金市：金价变动不大，保持于1,300美元上方的窄幅区间

“鉴于当前地缘政治背景，加上股市似乎也渐渐找到买需，金价可能仍会处于守势，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

Meir称，美元走强也同样影响金价，但地缘政治因素的影响力或许更大。

俄罗斯总统普京周一表示，将向乌克兰东部派出一支救助车队，尽管西方警告其不得利用人道主义帮助作为入侵的借口。

同时，以色列和巴勒斯坦谈判代表周一恢复间接谈判。埃及在谈判中充当调停人。巴以新一轮72小时停火期已经过去一天。

除地缘政治因素外，黄金难以从其他方面寻获支撑。在创纪录的2013年后，亚洲实物需求低迷，而投资者也持续削减全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持仓。

--------------------------0657 GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1308 0.16 0.01

现货银 20.01 0 0

现货铂金 1465.6 0.1 0.01

现货钯金 872.15 -1.35 -0.15

COMEX期金 1309.2 -1.3 -0.1

COMEX期银 20.02 -0.075 -0.37

汇率

欧元/美元 1.3362

美元指数 81.562

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金