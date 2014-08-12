全球金市：金价变动不大，保持于1,300美元上方的窄幅区间

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
“鉴于当前地缘政治背景，加上股市似乎也渐渐找到买需，金价可能仍会处于守势，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
Meir称，美元走强也同样影响金价，但地缘政治因素的影响力或许更大。
俄罗斯总统普京周一表示，将向乌克兰东部派出一支救助车队，尽管西方警告其不得利用人道主义帮助作为入侵的借口。
同时，以色列和巴勒斯坦谈判代表周一恢复间接谈判。埃及在谈判中充当调停人。巴以新一轮72小时停火期已经过去一天。
除地缘政治因素外，黄金难以从其他方面寻获支撑。在创纪录的2013年后，亚洲实物需求低迷，而投资者也持续削减全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持仓。
--------------------------0657 GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1308 0.16 0.01
现货银 20.01 0 0
现货铂金 1465.6 0.1 0.01
现货钯金 872.15 -1.35 -0.15
COMEX期金 1309.2 -1.3 -0.1
COMEX期银 20.02 -0.075 -0.37
汇率
欧元/美元 1.3362
美元指数 81.562
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/朱晓军；审校 戴素萍/高琦)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。