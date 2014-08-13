中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

《技术解析》LME期铜或下探5,689美元的支撑位
路透新加坡4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜或测试在每吨5,689美元的支撑，若跌破该支撑位，可能引发进一步跌向5,629美元的跌势。
路透上海8月13日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。
在资金面宽松且市场利率低企的状态下，央行公开市场周二正回购规模完全对冲了当日到期量，且利率仍继续持平，符合市场预期。继上月末（7月31日）开始由28天正回购转为14天期正回购操作，且引导当日的正回购利率下降10bp至3.7%。此后，银行市场的七天回购利率等缓慢下行，显示央行通过此次操作并引导利率下行的目的基本达到。央行应并无意继续扰动市场预期。
据路透计算，本周公开市场有640亿元人民币正回购到期，其中周二到期200亿元，周四到期440亿元。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。（完）
(发稿 吴芳; 审校 毕晓雯)
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