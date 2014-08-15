《台湾金融市场一周展望》苹果新机推出左右台股，汇债齐关注叶伦谈话

* 汇债市关注美联储会议记录及叶伦谈话

* 苹果新机推出时程左右台股盘势

* 韩元不畏降息反走强，台币紧随在后

* 国际债市偏多引领台债持坚

记者 詹静宜

路透台北8月15日 - 本周台湾股市加权指数 自两个月收盘低位反弹，周线收红终于结束连五黑，但分析师认为现在讲持稳仍嫌太早。展望下周，台股仍定调为盘整格局，苹果 新机推出时程将左右台股后市，至于汇债市则是盘整静待美联储公布7月会议记录及主席叶伦谈话。

本周美国公布7月零售销售数据表现令人失望 ，美联储升息时间点再度成市场焦点，下周四至周六美联储将举办杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会，期间美联储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话，且下周三美联储也将公布上月会议记录，此皆引起市场高度关注。

万宝投顾总经理蔡明彰表示，市场普遍预期美联储购债计画至10月结束，预料美国不会急于升息，主要因为包括中东及乌克兰等国际局势尚未明朗，且美国将举办期中选举，预估美国明年第一季才会升息。

“叶伦在大选前会按兵不动。”他说。他并推估下周台股主交投区间暂看在9,050-9,300点。

元富投顾总经理刘坤鍚也指出，目前判断美联储7月会议记录对台股影响不会太大，根据美联储主席叶伦及相关官员此前谈话推敲，可能不会出乎意外的言词，但重大发言前料市场气氛会转趋谨慎。并预估下周台股在9,000-9,300内区间盘整。

目前台股 周线走高1.33%，结束连五周收黑，站回9,200点上方，9月台指期 下周三结算，刘坤锡认为，台指期结算不会有太大多空的变化，因为外资放暑假度假去，短线对台股布局规模相对较小。

富兰克林华美投信基金经理人郭修伸表示，本波台股自9,593高点修正以来，已止跌回稳，指数反弹至季线后，难免遭遇反压震荡，不过只要欧美股市回稳且有所表现，预期台湾六都首长大选前仍有机会往9,500点迈进。

亚洲股市周五走高，本周料录得涨幅，而欧元受疲弱数据打压仍接近九个月低点。欧元区国家公债收益率(殖利率)跌至纪录低点，德国周四公布的数据显示第二季经济意外萎缩，这强化了市场对欧洲央行进一步宽松政策的预期。

**台股整理何时结束端看苹果新机何时推出**

万宝投顾总经理蔡明彰表示，现在台股仍陷入整理，暂难定调持稳，台股何时整理结束关键在苹果iPhone6何时推出，若一如市场稍早传出的9月9日，那台股料整理到8月底，若是延到10月多推出，那对台股会很不妙，可能跌破9,000点半年线位置。

〞台股的获利王台积电 、EPS王大立光 及营收王鸿海 都是吃苹果的。〞他说。同时他并认为下半年台湾经济成长力道来自苹果的拉货动能。

富兰克林投信基金经理人郭修伸也称，全球消费者今年对苹果新产品的发表有高度期待，供应链厂商已提前于第二季备货并反映在营收表现中。

但他提及，苹果概念股虽是目前盘面主流，但随新产品发表及上市日期接近，相关供应链个股股价均大幅上扬且已部分反映获利成长状况，建议逢高逐步降低持股比重。

保德信投信基金经理人叶献文也看好随着9月预计有iPhone6的推出，台股指数8月中以后至9月盘势可望有起色，有机会挑战前波高点。

**韩元走强带动台币区间偏升**

汇市方面，韩国央行宣布降息掀起亚币波澜，因韩元逆势大升，带动了台币一小波升势。展望下周，汇银人士表示，国际美元似有休息态势，下周预期可能在外资汇入及出口商抛汇需求下，台币可能挑战29.950的近期高位，同时留意美联储7月会议记录及叶伦谈话提供升息决策的蛛丝马迹。

一位本地商银交易主管认为，韩元本周大升，预料下周仍有挑战1,010的近期高位的可能性，这也将带动台币走向升值，但幅度无法与韩元相比，以缓升的方式机会最大。

汇银人士也指出，出口商先前在台币走贬至30以上的价位时，出现不小的抛汇力道，若是台币走升力道太大，出口商的抛汇意愿将大减，量能料不会太大。

他们表示，第二季底不少电子大厂出现汇兑损失，这可能令央行小心地控管台币的升势，料不会放任台币升势过猛。

国际情势方面，一位大型本地汇银人士认为，近期美股稍有回落，金融市场的风险不如原先地高，此外国际地缘政治冲突不断，预期美国的经济数据预料也将自高位走疲，种种迹象都将促使美国联邦储备理事会重新思考明年年中左右升息时点的适当性，不排除牵动全球金融市场走势。

**国际债市偏多令台债持坚**

受到欧元区经济情势低迷及地缘政治变数影响，国际债市偏多反应令台湾债市表现持坚，本周五年公债103/10 殖利率趋近在既有区间低位。展望下周，交易员认为，台债仍将紧随美债脚步，后续关注美联储7月利率会议记录及美联储主席叶伦下周发表谈话。

交易员认为，伊拉克及乌克兰等地缘政治变数尚未解除，而美股持续震荡盘整、欧元区经济不振，皆令美债殖利率有望维持低档整理，料这波多头至少延续到9月底，而台债目前正值筹码发行空窗期，盘势较有利于多方主导，短线五年热券103/10殖利率满足点暂看1.10%。

下周三美联储将公布7月FOMC会议记录，一位证券交易员说，〞上次新闻稿看起来，有点要安抚鹰派想法，整体量化宽松退场步骤不会有任何改变。〞

此外，交易员指出，历任美联储主席皆会在杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会上发表攸关日后货币政策的重要谈话，近期美国经济复苏力道稍有不如预期，且国际局势动荡，是否影响美联储升息决策，市场盼从叶伦最新谈话内容寻找美联储升息决策的线索。

另有一位证券交易员提醒称，下周仍须留意美国公布7月消费者物价指数(CPI)数据，美联储相当关注CPI变化，6月CPI年增2.1%，距离美联储设定的不超过2.5%目标仍有一小段距离，预估美国下半年CPI会小幅走高，美联储可能会慢慢加重鹰派说法，短线对债市有利。

不过，一位外银交易员则称，短线五年券103/10殖利率维持在既有区间整理格局，因该券殖利率在1.13%下方买盘追价力道有限，料短期内暂难有效突破1.13%。

五年债103/10殖利率周五收在1.1288%，创6月16日以来收盘低位，前波低位为1.0875%，周线则走低约0.02基点。交易员预估，下周五年债103/10殖利率主要交投区间暂看1.10-1.15%。

欧盟统计局周四公布经济零成长，为欧元区18国敲响警钟，其经济并将面临对俄罗斯制裁所带来的冲击。欧洲最大经济体德国，第二季经济下滑0.2%，低于德国央行预估的持平。