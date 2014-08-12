表格：外资周二在韩国股市买超921亿韩元

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透首尔8月12日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超921亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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8月12日 92.1 -57.6 -28.1
8月11日 -13.8 -33.9 46.7
8月 8日 -207.2 -43.1 273.4
8月 7日 -49.7 -130.5 186.2
8月 6日 184.0 7.0 81.1
8月 5日 120.6 -310.4 268.2
8月 4日 221.2 -252.9 25.9 8月 1日 -65.0 253.6 -181.7 7月31日 494.0 -154.2 -317.0
7月30日 623.9 -34.9 -575.6
7月29日 363.8 131.0 -475.3
7月28日 177.9 120.5 -266.2
7月25日 50.4 96.2 -80.1
7月24日 175.7 -167.9 1.0
7月23日 101.8 -29.7 -63.1
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本月以来 282.3 -567.8 671.6
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今年以来 6,715.8 -4,801.7 -794.4
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路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。