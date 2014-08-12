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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 15:29 BJT

表格：外资周二在韩国股市买超921亿韩元

路透首尔8月12日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超921亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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8月12日　　　　 92.1 -57.6 -28.1

8月11日 -13.8 -33.9 46.7

8月 8日　　　 -207.2 -43.1 273.4

8月 7日　　　 -49.7 -130.5 186.2

8月 6日　　　 184.0 7.0 81.1

8月 5日　　　　120.6 -310.4 268.2

8月 4日　　　　221.2 -252.9 25.9 　　8月 1日　　　　-65.0 253.6 -181.7 　　7月31日　　　　494.0 -154.2 -317.0

7月30日 623.9 -34.9 -575.6

7月29日 363.8 131.0 -475.3

7月28日 177.9 120.5 -266.2

7月25日 50.4 96.2 -80.1

7月24日 175.7 -167.9 1.0

7月23日 101.8 -29.7 -63.1

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本月以来 282.3 -567.8 671.6

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今年以来 6,715.8 -4,801.7 -794.4

---------------------------------------------- (完)
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