《中国新债预测》一年固息国债利率预测均值3.78%，定位料高于二级

* 招标品种：财政部一年固息国债

* 招标金额：220亿元人民币

* 招标时间：周三(13日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行和券商）

* 预测区间：3.72%-3.80%

* 预测均值：3.78%

路透上海8月12日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，和金融债相比，国债绝对收益偏低，且该期国债不参与考核，预计需求相对偏淡，主要以外资机构和基金为主，市场利率预测均值落在3.78%，高于二级水平。

“一年不考核，估计还是外资(拿)吧，货币基金应该也会参与一点，其余可能就是边际(收益)碰碰了。”华东一商业银行交易员称。

国海证券则提到，近期国债收益率比较稳定，不过本期新债期限较短，短期内利率市场又面临回调压力，预计本次一级发行会略高于二级，中标利率预测区间为3.77%-3.80%。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.7280%。

北京一商业银行交易员还指出，早间国开行四期增发新债招标，中短端表现略逊色，显示市场情绪偏谨慎观望，因此对明日短期国债的需求看淡。

国家开发银行 周二招标的四期固息增发债，三及五年的中短债收益率略高于预期，因交易户参与比例较高，受到了二级观望情绪的波及；而七及10年定位符合预期，主要是目前长端绝对收益尚可，商业银行投资户较青睐。

明日新债招标量为220亿元人民币，为今年第18期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。