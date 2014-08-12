亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至三周低点，因油价走低和沪胶疲软

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
上海期交所主力期胶合约 收低2.19%，报每吨15,190元人民币，因人民币汇率近来上升。
“我估计市场是被原油和上海期胶所影响。”一位驻东京的经纪商表示。“我认为支撑位将在200日圆，阻力位或在210日圆。”
布兰特原油周二连续第三日下跌，跌向每桶104美元，因投资者认为巴格达街头出现新的政治紧张局势料不会影响该国石油生产。
新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶合约 最新报每公斤167.50美分，下滑80美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/洪曦; 审校 戴素萍/高琦)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。