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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 15:38 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至三周低点，因油价走低和沪胶疲软

上海期交所主力期胶合约 收低2.19%，报每吨15,190元人民币，因人民币汇率近来上升。

“我估计市场是被原油和上海期胶所影响。”一位驻东京的经纪商表示。“我认为支撑位将在200日圆，阻力位或在210日圆。”

布兰特原油周二连续第三日下跌，跌向每桶104美元，因投资者认为巴格达街头出现新的政治紧张局势料不会影响该国石油生产。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶合约 最新报每公斤167.50美分，下滑80美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/洪曦; 审校 戴素萍/高琦)
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