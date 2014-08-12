版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 15:48 BJT

金属期市：伦铜持稳在近六周低点，观望地缘政治局势发展

分析师称，供应面好转料将推动铜价未来几个月走低，但近期交投情况可能仍持续淡静。

“这是盛夏时节，交易量很少。波动可能被放大，因此人们不愿意过多参与交易，”新加坡法国兴业银行(Societe Generale)分析师Mark Keenan称。

0710 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.2%至每吨7,008美元，稍早最低跌至6,960美元。若跌破6,951.75美元，铜价将滑向6月30日低位。

上海期交所主力10月期铜 一度跌0.8%至三周低点，随后削减跌幅，收低0.3%至每吨49,790元人民币(8,086美元)。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/朱晓军；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐