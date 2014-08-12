金属期市：伦铜持稳在近六周低点，观望地缘政治局势发展

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
分析师称，供应面好转料将推动铜价未来几个月走低，但近期交投情况可能仍持续淡静。
“这是盛夏时节，交易量很少。波动可能被放大，因此人们不愿意过多参与交易，”新加坡法国兴业银行(Societe Generale)分析师Mark Keenan称。
0710 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.2%至每吨7,008美元，稍早最低跌至6,960美元。若跌破6,951.75美元，铜价将滑向6月30日低位。
上海期交所主力10月期铜 一度跌0.8%至三周低点，随后削减跌幅，收低0.3%至每吨49,790元人民币(8,086美元)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/朱晓军；审校 张明钧)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。