IEA月报：油市供应良好，尽管产油国冲突不断

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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“美国和欧盟制裁俄罗斯石油部门，也并未给油市太多支持。行业共识似乎认为，这些制裁近期都不会对供应造成实质影响。即便在中期，其影响也令人怀疑，”IEA称。
油市在过去一个月下滑，但仍对进一步的供应面冲击惴惴不安。周二0750 GMT，布兰特原油期货 略低于每桶104美元，6月曾创下高点逾115美元。
“虽然这些关键产油国的情势比以往更具风险，但迄今市场似乎仍相信OPEC能兑现所需的产量增长，以满足下半年需求上升的预期，”IEA表示。IEA对主要消费国的能源政策提供建议。(完) (编译 戴素萍/洪曦/朱晓军；审校 张明钧/艾茂林/龚芳)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。