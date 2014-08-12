IEA月报：油市供应良好，尽管产油国冲突不断

“美国和欧盟制裁俄罗斯石油部门，也并未给油市太多支持。行业共识似乎认为，这些制裁近期都不会对供应造成实质影响。即便在中期，其影响也令人怀疑，”IEA称。

油市在过去一个月下滑，但仍对进一步的供应面冲击惴惴不安。周二0750 GMT，布兰特原油期货 略低于每桶104美元，6月曾创下高点逾115美元。