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货币新闻 | 2014年 8月 12日 星期二 16:17 BJT

IEA月报：油市供应良好，尽管产油国冲突不断

“美国和欧盟制裁俄罗斯石油部门，也并未给油市太多支持。行业共识似乎认为，这些制裁近期都不会对供应造成实质影响。即便在中期，其影响也令人怀疑，”IEA称。

油市在过去一个月下滑，但仍对进一步的供应面冲击惴惴不安。周二0750 GMT，布兰特原油期货 略低于每桶104美元，6月曾创下高点逾115美元。

“虽然这些关键产油国的情势比以往更具风险，但迄今市场似乎仍相信OPEC能兑现所需的产量增长，以满足下半年需求上升的预期，”IEA表示。IEA对主要消费国的能源政策提供建议。(完) (编译 戴素萍/洪曦/朱晓军；审校 张明钧/艾茂林/龚芳)
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