中国新债：浙江省下周二将招标137亿自发自还地方债，期限五、七和10年

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透上海8月12日 - 中国浙江省财政厅周二公告称，将于下周二(19日)招标发行总额137亿元人民币固息地方债，期限包括五年、七年和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本次五、七、10年品种计划发行规模分别为54.8亿元、41.1亿元和41.1亿元，五年和七年品种利息按年支付，10年品种按半年付息。
具体招标时间为8月19日上午9:50-10:30，采用单一价格荷兰式招标，标的为利率。投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为五、七、10年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%。
上述三期债8月20日至8月22日进行分销，8月20开始计息。发行手续费为承销面值的千分之一。中债资信评估对浙江省政府债券信用评级为AAA。
本次发行主承销商包括工行 、农行 、建行 、交通银行 、中信银行 等七家银行。
目前广东、山东、江苏、江西及宁夏回族自治区都已陆续完成了地方债自发自还招标，根据已公布日程，下周一青岛市将发25亿元的固息地方债。
今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。
此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元。
2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。 (完)
参看更多详情，请点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。