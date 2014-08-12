台湾央行：共发行1,036.5亿台币存单，存单发行余额增4.5亿

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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路透台北8月12日 - 台湾央行周二公布，共发行1,036.5亿台币存单，与今日存单到期金额1,032亿相较，存单发行余额增4.5亿。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,010.5
91天期 0.93 17
182天期 1.05 9
央行上日共发行4,188亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,504.15亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负179亿台币，累积超额准备为负313亿台币，加计前期1%的超额准备为579亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。