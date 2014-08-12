《汇市解析》技术面及价位预测

路透伦敦8月12日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周一走低，重回1.3400下方。相对强弱指标跌破50一线，而乖离率的移动平均值(MACD)转为负值，似乎将跌破信号线。鉴于此，而且如果今天出炉的两项德国ZEW指数双双下滑，欧元/美元料进一步走跌和挑战上周低点1.3330美元。总体走势仍偏空，因汇价正处于长期蓝色下行通道，日线图高点与低点连成一线；但只有跌穿1.3300，才能确认未来低点下移，并且可能巩固趋势。

英镑/美元：跌破1.6800(支撑转阻力障碍位)，预示低点下移和趋势保持下行。仍料跌破1.6800才会进一步看空，并走向关键支撑位1.6700。只要英镑/美元在蓝色下行趋势线下方创低点和高点，并低于两条均线，仍预计短期走势偏空。日线图上，汇价仍低于80日指数均线，支撑汇价近期可能走低的看法。

欧元/日圆：自支撑障碍位135.70和紫色下行通道底部反弹。汇价升破136.40，目前低于阻力位137.10。成功突破该价位，或引发继续升向通道顶部，或逼近下一阻力位137.85。不论如何，只要汇价仍在通道之中，预计总体走势仍偏空，近期涨势料为修正。日线图上，50日均线正接近200日均线，近期若出现死叉，可能更添看空疑虑。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3361 1.3385 -0.18 -2.79 1.3745

美元/日圆 102.27 102.18 +0.09 -2.88 105.30

欧元/日圆 136.64 136.73 -0.07 -5.52 144.63

美元/瑞郎 0.9079 0.9062 +0.19 +1.69 0.8928

英镑/美元 1.6769 1.6786 -0.10 +1.29 1.6556

美元/加元 1.0937 1.0921 +0.15 +2.98 1.0620

澳元/美元 0.9266 0.9261 +0.05 +3.96 0.8913

新西兰元/美元 0.8421 0.8456 -0.41 +2.62 0.8206

欧元/瑞郎 1.2134 1.2134 +0.00 -1.12 1.2271

欧元/英镑 0.7966 0.7972 -0.08 -3.99 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1955 9.1958 -0.00 +3.93 8.8474

美元/挪威克朗 6.1788 6.1816 -0.05 +1.85 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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