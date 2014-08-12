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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 16:26 BJT

新兴汇市：韩元领涨新兴亚币，因地缘政治担忧减轻

马币(林吉特) 小涨，因债市资金流入，投资者也买入马币/坡元 。

不过，人民币 回落，因中国央行设定的官方汇率基本较之前定盘价不变。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.27 102.20 -0.07 +2.94 105.28

坡元 1.2499 1.2500 +0.01 +1.06 1.2632

台币 30.060 30.052 -0.03 -0.37 29.950

韩元 1026.90 1030.30 +0.33 +2.78 1055.40

菲律宾披索 43.85 43.86 +0.02 +1.25 44.40

印尼卢比 11680.00 11665.00 -0.13 +4.11 12160.00

印度卢比 61.16 61.19 +0.05 +1.05 61.80

马币 3.1930 3.1965 +0.11 +2.58 3.2755

人民币 6.1579 6.1536 -0.07 -1.69 6.0539

(完)

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