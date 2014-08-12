新兴汇市：韩元领涨新兴亚币，因地缘政治担忧减轻

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
马币(林吉特) 小涨，因债市资金流入，投资者也买入马币/坡元 。
不过，人民币 回落，因中国央行设定的官方汇率基本较之前定盘价不变。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.27 102.20 -0.07 +2.94 105.28
坡元 1.2499 1.2500 +0.01 +1.06 1.2632
台币 30.060 30.052 -0.03 -0.37 29.950
韩元 1026.90 1030.30 +0.33 +2.78 1055.40
菲律宾披索 43.85 43.86 +0.02 +1.25 44.40
印尼卢比 11680.00 11665.00 -0.13 +4.11 12160.00
印度卢比 61.16 61.19 +0.05 +1.05 61.80
马币 3.1930 3.1965 +0.11 +2.58 3.2755
人民币 6.1579 6.1536 -0.07 -1.69 6.0539
(完)
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路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。