版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 12日 星期二 16:36 BJT

中国个股：大智慧拟以股份和现金全购湘财证券，后者估值不超90亿元

路透上海8月12日 - 中国财经数据和信息提供商--上海大智慧股份有限公司 拟以发行股份和支付现金的方式全购湘财证券，后者估值不超过90亿元人民币。

湘财证券的股东之一湖南华升股份有限公司 周二公告披露此项重组预案内容。

公告称，大智慧及其全资子公司财汇科技已与湘财证券的现有全体股东签订重组意向书，大智慧将向湖南华升发行股份购买其持有的湘财证券2.29%股份。

目前新湖控股持有湘财证券71.15%股份，新湖中宝 持有3.44%股份，而国家电网公司旗下的国网英大国际控股集团有限公司持有17.97%股份。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐