中国个股：大智慧拟以股份和现金全购湘财证券，后者估值不超90亿元

路透上海8月12日 - 中国财经数据和信息提供商--上海大智慧股份有限公司 拟以发行股份和支付现金的方式全购湘财证券，后者估值不超过90亿元人民币。

公告称，大智慧及其全资子公司财汇科技已与湘财证券的现有全体股东签订重组意向书，大智慧将向湖南华升发行股份购买其持有的湘财证券2.29%股份。