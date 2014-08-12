中国个股：大智慧拟以股份和现金全购湘财证券，后者估值不超90亿元

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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路透上海8月12日 - 中国财经数据和信息提供商--上海大智慧股份有限公司 拟以发行股份和支付现金的方式全购湘财证券，后者估值不超过90亿元人民币。
湘财证券的股东之一湖南华升股份有限公司 周二公告披露此项重组预案内容。
公告称，大智慧及其全资子公司财汇科技已与湘财证券的现有全体股东签订重组意向书，大智慧将向湖南华升发行股份购买其持有的湘财证券2.29%股份。
目前新湖控股持有湘财证券71.15%股份，新湖中宝 持有3.44%股份，而国家电网公司旗下的国网英大国际控股集团有限公司持有17.97%股份。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。