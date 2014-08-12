《路透晚报》--8月12日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘小涨，但投资者态度依然谨慎

日本股市日经指数周二延续自两个月低位开始的反弹走势，买兴集中在钢铁制造商和船运企业上；投资者暂时放下地缘政治风险担忧，但仍保持警惕。日经指数上涨0.2%，报15,161.31点。东证股价指数涨0.4%，报1,257.69点。JPX日经400指数涨至11,450.57点。

--中国股市：沪综指收低结束连续两日上涨，银行、煤炭等权重股领跌大盘

中国股市沪综指收低结束连续两日上涨，银行、煤炭等权重股领跌大盘。分析师指出，连续上涨后大盘上攻动力不足，投资者对后市走势产生分歧，场内观望气氛转浓，不过从短期资金面看，对市场的影响并不大。沪综指收报2,221.595点，跌3.059点或0.14%，上证A股今日成交1,322亿元人民币，上交易日为1,259亿元。。

--香港股市：扳回盘中跌幅终场收升，科技类股起到关键作用

香港股市扳回盘中跌幅并最终收高，因两家科技领头羊企业表现强劲，盖过了金融类股的疲弱。恒生指数收高0.2%，报24,689.41点。恒生国企指数也上涨0.2%。

--汇市：欧元/美元跌向九个月低点，德国ZEW经济景气数据料低迷

欧元兑美元跌向九个月低点，因投资者准备迎接预计会低迷的德国ZEW经济景气调查数据，该数据可能会增加欧元区复苏放缓的迹象，尤其是德国。。

0851GMT，欧元兑美元下跌0.22%报1.3356，美元兑日圆上涨约0.1%至102.29。

--欧元债市：德债收益率持稳在纪录低点附近，关注德国ZEW指数

德国公债收益率在纪录低位附近持稳，投资者预计即将公布的德国ZEW景气判断指数大幅下滑，受此前西方国家对俄罗斯实施制裁影响。德债收益率日内持平在1.07%，和上周创下的历史低位1.024%相去不远。其他高评级欧元区债券同样持稳。

--金属期市：伦铜持稳在近六周低点，观望地缘政治局势发展

伦敦期铜持稳，距离六周低点不远，围绕伊拉克和乌克兰地缘政治紧张局势的忧虑有所缓解。两地的危机有可能阻碍全球经济增长并进而压制金属的需求前景。0710 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微升0.2%至每吨7,008美元，稍早最低跌至6,960美元。若跌破6,951.75美元，铜价将滑向6月30日低位。

--国际油市：布兰特原油下跌逾1美元，市场供给充裕

洲际交易所(ICE)北海布兰特原油期货下跌超过1美元，至103.65美元。分析师表示，市场供给依然充沛，尽管利比亚出口减少且乌克兰危机引发政治紧张局势

0855GMT，布兰特原油9月合约跌0.69美元，至每桶103.99美元。美国原油期货下跌0.68美元至每桶97.40美元。

--全球金市：金价变动不大，保持于1,300美元上方的窄幅区间