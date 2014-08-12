离岸人民币：大成国际两ETF基金在港退市，显RQFII额度使用冷热不均

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透香港8月12日 - 在港上市的众多RQFII-ETF（人民币境外合格机构投资者交易型开放式指数基金）目前呈“冰火两重天”之势，一些机构发行的RQFII-ETF受到外资涌港追捧，额度频频“告急”，另一些RQFII-ETF却因成交量稀疏而无奈退市。
大成国际资产管理公司日前宣布，将会结束在港交所上市的大成中证香港中资民企ETF 及大成中证香港中资央企ETF 。两基金资产净值都远低于1亿港元，目前均在300万港元左右。
大成国际成立于2009年，是大成基金管理公司在香港的全资子公司。
这两支EFT成立于2010年12月，且均投资在港上市中资股。根据两只ETF的信托契据规定，若每只子基金的总资产净值少于1亿港元，信托及基金经理有权通知受托人终止相关基金。上述两支基金成立后，成交量一直稀疏，基金价格自2011年8月后一直未能恢复至发行时水平。
受此消息影响，两只基金价格已持续大幅下跌。周二，大成香港中资民企ETF报4.70港元，近几日已跌23.70%，大成香港中资央企ETF则报6.99港元，近几日已急跌20.73%。
大成表示，将为上述两支子基金各作出85万港元拨备以用作支付直至终止日为止的所有将来成本。
尽管有沪港通的东风，获批RQFII额度的香港近70家机构的额度利用率仍是冰火两重天，最为亮眼的是南方富时中国A50 因得到外资机构的大量申购而出现“额度荒”，自7月以来累计已吸资108亿港元，海通国际70亿人民币RQFII额度也已基本用尽，而华夏、易方达、汇添富、大成等不少香港子公司不少RQFII额度仍处闲置。
据路透不完全统计（因RQFII其他产品多未有公开披露资料），截至7月底，RQFII额度整体使用率35.9%，较5月底的29.52%有一定升幅，其中公募产品获批额度为1591亿元人民币，使用率50.21%，其他产品获批额度为1005亿元，但使用率相对更低。
“获批RQFII的70多家机构是大的撑死、小的饿死，有些机构的RQFII的产品找不到投资者，两极分化很厉害。”一位中资机构负责RQFII产品销售人士称，目前海外投资者还是会追逐ETF产品，销售相对容易，但其他私募专户产品销售难度比较大。
2011年底推出的RQFII制度试点，为境外投资者以人民币资金投资境内资本市场开辟 了新渠道，目前，RQFII试点已经扩大到香港地区、伦敦、新加坡、法国、韩国和德国，其中批给香港2700亿元人民币额度，截止7月底，已批准RQFII机构72家，获批额度共计2,576亿元。（完） (记者 赵红梅; 审校 黄凯)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。