离岸人民币：大成国际两ETF基金在港退市，显RQFII额度使用冷热不均

路透香港8月12日 - 在港上市的众多RQFII-ETF（人民币境外合格机构投资者交易型开放式指数基金）目前呈“冰火两重天”之势，一些机构发行的RQFII-ETF受到外资涌港追捧，额度频频“告急”，另一些RQFII-ETF却因成交量稀疏而无奈退市。

大成国际资产管理公司日前宣布，将会结束在港交所上市的大成中证香港中资民企ETF 及大成中证香港中资央企ETF 。两基金资产净值都远低于1亿港元，目前均在300万港元左右。

大成国际成立于2009年，是大成基金管理公司在香港的全资子公司。

这两支EFT成立于2010年12月，且均投资在港上市中资股。根据两只ETF的信托契据规定，若每只子基金的总资产净值少于1亿港元，信托及基金经理有权通知受托人终止相关基金。上述两支基金成立后，成交量一直稀疏，基金价格自2011年8月后一直未能恢复至发行时水平。

受此消息影响，两只基金价格已持续大幅下跌。周二，大成香港中资民企ETF报4.70港元，近几日已跌23.70%，大成香港中资央企ETF则报6.99港元，近几日已急跌20.73%。

大成表示，将为上述两支子基金各作出85万港元拨备以用作支付直至终止日为止的所有将来成本。

尽管有沪港通的东风，获批RQFII额度的香港近70家机构的额度利用率仍是冰火两重天，最为亮眼的是南方富时中国A50 因得到外资机构的大量申购而出现“额度荒”，自7月以来累计已吸资108亿港元，海通国际70亿人民币RQFII额度也已基本用尽，而华夏、易方达、汇添富、大成等不少香港子公司不少RQFII额度仍处闲置。

据路透不完全统计（因RQFII其他产品多未有公开披露资料），截至7月底，RQFII额度整体使用率35.9%，较5月底的29.52%有一定升幅，其中公募产品获批额度为1591亿元人民币，使用率50.21%，其他产品获批额度为1005亿元，但使用率相对更低。

“获批RQFII的70多家机构是大的撑死、小的饿死，有些机构的RQFII的产品找不到投资者，两极分化很厉害。”一位中资机构负责RQFII产品销售人士称，目前海外投资者还是会追逐ETF产品，销售相对容易，但其他私募专户产品销售难度比较大。