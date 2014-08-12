台湾汇市：台币窄幅区间交易，外资汇出但出口商抛汇

* 政治局势不明朗令国际美元升势受限 * 外资小汇出，出口商抛汇 * 明日实质交易区间暂看29.980-30.020 路透台北8月12日 - 台币兑美元 周二实质交易持稳，成交转淡。国际 美元升势受限，外资因现金股利汇出而有美元买需，出口商也有抛汇，两股力量交杂令台币 在窄幅区间盘整。 汇银人士表示，市场操作来看，近期每日外资美元买入量应不大，因此推估主要为现金 股利发放产生的汇出需求。至于出口商继上周之后，本周在市场抛汇力道明显下降，这令交 投陷入冷淡。 “区间很窄，出口商已经没有什么量了，外资汇出的金额也是不多，抵销掉了。”一位 本地商银交易人士说。 他们认为，目前乌克兰、中东的政治局势发展不确定性很高，国际美元目前持稳，只不 过未来变数仍大。而台股也未来发展也可能是打破目前买/卖相对均衡的情况。 美元周二在亚洲盘中小幅走强，在美国公债收益率(殖利率)脱离近期低点后受到些许 提振，不过对于乌克兰和中东紧张局势升级的忧虑，料仍会制约美元上升步伐。 台湾股市周二小幅收低，表现略逊于亚洲区域股市。 外资及陆资在台股卖 超33.82亿台币，连四个交易日卖超共计80.13亿台币 韩国韩元兑美元 周二收升报1,026.4，上日收在1,030.3。韩元周二领涨亚洲新兴 货币，因地缘政治担忧减轻，以及韩国宣布计划将股票日波动区间扩大一倍，以做为政府振 兴经济计划的一部分。 今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价美元-0.015/-0.005。美 元/台币一个月远汇报价 尾盘在30.010/30.020左右，上日纽约盘收在29.985 。 台币今日主要交易区间在29.998-30.006，上日交易区间在29.993-30.015。他们并预估 ，明日交易区间在29.980-30.020。 本周金融市场重要经济数据和事件： 8/12(二)：德国ZEW经济景气判断指数。 8/13(三)：中国7月固定资产投资和社会消费品零售总额、中国7月工业增加值和房地产 投资销售报告、德国7月CPI和消费者调和物价指数(HICP)终值、日本机械订单、美国纽约联 邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在研讨会上讲话、欧元区6月工 业生产、美国抵押贷款市场指数、美国零售销售、美国企业库存； 8/14(四)：韩国央行利率决定、欧元区GDP及通胀率、德国第二季GDP初值、美国一周初 请失业金人数； 8/15(五)：台湾公布第二季GDP统计值、美国纽约联储8月制造业指数、美国7月生产者 物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国7月工业产出和产能利用率、美国明尼亚波利斯联储总 裁柯薛拉柯塔讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.060 30.052 29.860-30. 30.055 4.54 6.09 060 元太外汇经纪公司 30.058 30.050 29.998-30. 30.052 2.44 3.08 058 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.135/-0.110 -0.135/-0.120 (完)