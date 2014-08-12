更新版 1-《路透晚报》--8月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国打破城乡户籍篱笆，允许农民带着”土地“进城

如果说中国城市居民是30多年改革开放成果的主要受益者，那么政府通过户籍制度改革允许农民带着土地权进城当市民，不仅是作为一个迟到的补偿，更是拉动内需和增强供给，推动长期经济增长的一项国策。

--中国能源：发改委上调非居民用存量天然气价格，称未来供求矛盾依然突出

为更好地利用价格杠杆引导资源合理配置，中国国家发改委周二公布，自2014年9月1日起，非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元，居民用气门站价格不作调整。

--中国经济：中央财政下达20亿新兴产业专项资金，拟设国家投资引导基金--发改委

中国国家发改委称，中央财政日前下达战略性新兴产业发展专项资金20亿元人民币，与地方政府联合参股，吸引社会投资者出资设立49支创业投资基金。

--中国房地产：差别化落户政策有利于缓和三四线城市楼市库存积压--专家

中国全国人大财经委副主任委员辜胜阻周二表示，楼市是当前影响经济运行最大的变数，户籍改革对楼市有积极影响，同时差别化落户政策亦有利于缓和三四线城市楼市库存积压。

--《焦点》中国掀起反垄断浪潮，企业如何应对突查？

这种欧美风格的“突击检查”已成为中国反垄断执法机构的重要手段，以便查找有助于反垄断或贪腐调查的证据。近月来，有数家大型外资企业被突击检查，其中包括汽车企业、制药企业，也包括科技公司等。这类突击调查催生了帮助跨国公司筹谋突查时该做什么、不该做什么的业务。

【固定收益】

--中国公开市场：单日完全对冲且正回购利率持稳，静待金融数据出台

中国人民银行公开市场周二的操作符合市场预期，在资金面宽松且市场利率低企的状态下，以200亿元人民币正回购规模完全对冲了当日到期量，且利率仍继续持平。因投资者普遍关注即将公布的信贷及M2等金融数据，债券市场随后未现明显波动。

--《中国新债》海宁资产3.6亿元可交换私募债发行完成，为国内第二单--消息

中国第二单可交换私募债浮出水面。两位消息人士周二对路透表示，海宁市资产经营公司3.6亿元人民币中小企业可交换私募债券项目近期已完成发行，为两年期品种。

--《中国新债预测》一年固息国债利率预测均值3.78%，定位料高于二级

中国财政部周三将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，和金融债相比，国债绝对收益偏低，且该期国债不参与考核，预计需求相对偏淡，主要以外资机构和基金为主，市场利率预测均值落在3.78%，高于二级水平。

--新债招标：国开行中短增发债定位略高，受交易户谨慎情绪影响

中国国家开发银行周二早间招标的四期固息增发债，三及五年的中短债收益率略高于预期，因交易户参与比例较高，受到了二级观望情绪的波及；而七及10年定位符合预期，主要是目前长端绝对收益尚可，商业银行投资户较青睐。

--中国货币市场：资金利率低位徘徊隔夜稍收紧，正回购影响有限

中国银行间货币市场主要回购利率周二继续低位徘徊，跌幅在5bp(基点)之内。交易员表示，今日隔夜资金拆借较之前稍有不易，不排除近期新股申购略有扰动，而场内其余期限品种则供给仍充裕；同时央行正回购操作正好对冲当日到期量，对资金面影响有限。

--中国债市动态：资金面略收敛现券抛压稍增，关注信贷数据是否超预期

中国银行间市场周二早盘现券抛压稍增，因资金面略显收敛迹象，而国开行新债三年和五年品种定位偏高，令二级市场中期品种承压，但收益率升幅有限，相对而言IRS波动更为明显，涨幅约5个基点（bp）。

--中国债市：深交所发布可交换债实施细则，自发行结束日起12个月后开始

中国深圳证券交易所周一发布针对上市公司股东公开发行可交换债券的上市交易、信息披露、换股等相关事项作出明确规定，其中用于交换的股票在可交换债发行时应当为无限售条件股份，自发行结束之日起12个月后方可开始换股。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期收低终结六天连涨，当前价位预期分化

中国人民币兑美元 周二收低，结束此前六个交易日的连涨势头，并与中间价方向相反。交易员反映盘面上购汇偏多，油盘购汇也有出现，使人民币近期的快速升值暂告段落。

--离岸人民币：大成国际两ETF基金在港退市，显RQFII额度使用冷热不均

在港上市的众多RQFII-ETF（人民币境外合格机构投资者交易型开放式指数基金）目前呈“冰火两重天”之势，一些机构发行的RQFII-ETF受到外资涌港追捧，额度频频“告急”，另一些RQFII-ETF却因成交量稀疏而无奈退市。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收低结束连续两日上涨，银行、煤炭等权重股领跌大盘

中国股市沪综指周二收低结束连续两日上涨，银行、煤炭等权重股领跌大盘。分析师指出，连续上涨后大盘上攻动力不足，投资者对后市走势产生分歧，场内观望气氛转浓，不过从短期资金面看，对市场的影响并不大。

--《焦点》中国证券期货机构资管业务统一监管，将迎来资管子公司申请潮

随着中国证监会4月调整内设机构，国内券商、基金和期货公司统一监管思路已浮出水面，而证监会近期拟定证券期货机构私募资产管理业务新规，即是这种政策思路的贯彻和体现。新规要求非标业务应设立独立子公司来运作，这将促成相当多的券商近期提前筹划设立资管子公司。

--企业并购：中投与中航联合洽购爱尔兰飞机租赁公司Avolon--消息

据熟悉情况的消息人士表示，管理着6,530亿美元资产的中国主权财富基金--中国投资有限责任公司正在洽购爱尔兰飞机租赁公司Avolon，包括债务在内企业估值为40-50亿美元。

--香港个股：港铁称高铁香港段最新造价715.2亿港元，超支10%

香港铁路营运商--港铁公司周一称，根据最新估算，广深港高速铁路香港段的造价为715.2亿港元，较原定预算超支约65亿港元。

--中国个股：泛海控股欲斥资近40亿港元收购李嘉诚旗下和记港陆控股权

中国房地产企业泛海控股股份有限公司周二公告称，拟透过附属公司泛海控股国际以近40亿港元价格，收购和记港陆逾七成股权，出让人为亚洲首富李嘉诚控股的和记黄埔旗下两间全资附属公司。

--中国个股：大智慧拟以股份和现金全购湘财证券，后者估值不超90亿