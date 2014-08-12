香港个股：首创置业有信心完成全年销售目标，降价压力不大

路透香港8月12日 - 中国房地产商--首创置业股份有限公司 周二称，公司可销售货源集中在下半年，预计下半年销售可达210亿元人民币，因此有信心完成全年280亿元的销售目标。

首创置业上半年实际总签约金额约67.7亿元，较去年同期增2.8%，但不足今年全年销售目标280亿元的1/4。

公司总裁唐军在记者会上解释，上半年签约率低主因可供销售的货源少。

“公司已为下半年准备了350亿元货源，只要完成60%的销售，就可完成全年280亿元的销售目标。”他说。

公司管理层并表示，目前降价销售压力不大。

唐军称，在下半年准备的货源中，有75%为快销型刚需住宅，60%集中于北京、天津核心市场。

目前公司的项目主要集中于北京、上海、天津、成都和重庆五大国内核心城市，其中京津地区签约额占比56%。针对中央政府提出的包括北京、上海在内的一线城市不取消限购令的政策，公司仍战略性聚焦于现有五大城市，并集中于快销型刚需住宅，地铁沿线上盖物业，住宅加奥特莱斯综合体的商业模式，争取在核心城市的长远发展。

同时配合中央政府京津冀一体化的发展策略，公司将重点发展位于京津交界处且在地铁沿线的武清县高村。

除此之外，公司也拓展海外业务，于法国夏斗湖及澳洲悉尼都有投资项目，其中澳洲悉尼的投资项目共有两期，其中一期约200套，已于7月发售，销售均价为1.1-1.2万澳元/平米。

公司稍早公布上半年净利6.6亿元，按年升17.6%；期内公司的毛利率同比下降三个百分点至23%，主要因为北京和成渝以外的地区占收入比重有所提高，而这些地的毛利率同比下滑。

目前公司的土地储备中78%为住宅，20%为商业和写字楼，2%为酒店。