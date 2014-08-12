欧洲汇市：英镑跌至两个月低点，央行通胀报告出炉前审慎气氛弥漫

“考虑到英国央行在6月发表的言论以及会议记录中的内容，我认为央行必须在通胀报告中有相当程度的连贯性，”FxPro研究部门主管Simon Smith表示。“就英镑的反应而言，风险偏向上档。”

卡尼在6月12日的讲话，曾让英镑兑美元当天走升近1%，为英镑在一年里创下近15%的涨幅贡献力量。

不过，英镑涨势在7月中旬骤然停止，过去一个月，英镑兑美元下跌了2%左右。

美元上涨是英镑涨势暂停的主要原因，但也因为市场开始怀疑英国经济复苏的力度以及加息时间。

欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.7966英镑，主要是因兑美元下跌。(完)

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