欧洲汇市：英镑跌至两个月低点，央行通胀报告出炉前审慎气氛弥漫

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
“考虑到英国央行在6月发表的言论以及会议记录中的内容，我认为央行必须在通胀报告中有相当程度的连贯性，”FxPro研究部门主管Simon Smith表示。“就英镑的反应而言，风险偏向上档。”
卡尼在6月12日的讲话，曾让英镑兑美元当天走升近1%，为英镑在一年里创下近15%的涨幅贡献力量。
不过，英镑涨势在7月中旬骤然停止，过去一个月，英镑兑美元下跌了2%左右。
美元上涨是英镑涨势暂停的主要原因，但也因为市场开始怀疑英国经济复苏的力度以及加息时间。
欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.7966英镑，主要是因兑美元下跌。(完)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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