《热点透视》预测美英何时升息，盯紧薪资数据更胜钻研闲置产能

薪资趋势是更好的指标。如果劳工成本开始盘旋上涨，而生产率增长维持疲弱，那么企业将被迫提价，美联储和英国央行将不得不作出回应。但目前薪资增长远远谈不上盘旋走升，而是持续停滞，去年美国涨幅只有2%，英国只有0.7%。

完全有理由认为薪资不会很快开始上涨。在英国，未充分就业人群数量为140万，远高于2008年的67万。自营工作人群比例从2010年的12.9%上升至近15%，这类人群往往挣钱较少。失业超过一年的人群数量仍将近75万，2010年时为38.1万。

在美国，关键数字是就业参与率。美国劳动适龄人口投入就业市场的比例，已经从2000年的67%降至如今的62.9%。现在似乎有很多只要可以获得新工作，就不计较薪资水平的潜在就业者。在美国劳动力市场人口之中，有2%失业超过六个月，是经济衰退前平均水准的两倍。这类人群不大会积极要求更高的薪资。

当然和大多数数据一样，劳动力数据也会有不同的解读。就业参与率下降，可能只是反映婴儿潮世代提前退休。未充分就业者和长期失业者可能只是工作技能太少，不能获得较好的薪酬待遇。

英国的闲置产能可能集中在金融和石油等领域。其他行业的从业人员也许可以尽力争取调高薪水。确实，REC/KPMG近期数据显示英国新聘人员的薪资正在上涨。据苏格兰皇家银行分析师称，美国开始出现薪资协议上涨的迹象。

央行官员对潜在产出有自己的估计，但这些估值似乎不太可信。英国央行声称闲置产能只有1-1.5%，但这衡量的是未来三年的闲置产能。英国央行目前预计，这些闲置产能仍将花上整整三年的时间才能消化，这非常方便支持央行缓慢加息的倾向。虽然央行8月13日的通胀报告可能会说闲置产能已进一步减少，但也同样有可能发现新的闲置产能，因财政研究所等机构认为，趋势产出和实际产出之间的缺口为14%。

虽然学术面的辩论十分激烈，但试图预判央行的思路基本上就是在浪费时间。较好的策略是观察薪资增长。当薪水明确上涨时，美联储和英国央行估算的闲置产能都可能很快消散，利率也将向上行走。(完)