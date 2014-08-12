香港金融：金管局称，香港银行业者对中国大陆的曝险可控

路透8月12日 - 香港金融管理局总裁周二表示，香港银行业者持有中国大陆相关部位的风险仍属可控。

香港银行业者近几年来对中国大陆的曝险大量增加，屡屡成为媒体的讨论焦点，激辩其是否有能力因应中国经济放缓下的信贷风险。

多家评等机构及国际货币基金组织(IMF)等跨国组织也对此公开表示关切。

香港中型银行业者长期以来因其稳健的风险管理而受到投资人的称赞，然而在本地市场成长迟滞之际，这些银行业者前往中国大陆寻找新的商机，他们所面临的违约风险也逐渐升高。

香港金管局数据显示，此间银行业者跨境业务大幅增加。

截至2013年底止，香港银行业对中国大陆企业借款人曝险占总资产的五分之一，而2007年时仅为5%。

根据IMF于5月提出的极端假设情境，若中国银行体系的银行间偿付义务违约率达八成，则香港银行体系的资本将消蚀殆尽。