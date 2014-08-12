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货币新闻 | 2014年 8月 12日 星期二 18:01 BJT

中港个股：中煤能源将今年原煤计划产量调低约10%，因市场产能过剩

路透香港8月12日 - 中国第二大煤炭生产商--中煤能源 周二称，为了积极应对当前国内煤炭市场产能过剩、价格下跌的局面，公司决定将今年的原煤产量调减约10%。

该公司于联交所一份声明中称，经调整后的产量目标，将较2013年实际产量减少约5%。

中煤能源表示，“本公司认为，生产计划的调整有利于维护煤炭市场稳定，优化本公司煤炭产品结构，提升企业经营效益。”

今年上半年，中煤能源的商品煤产量6,048万吨，按年增长2.8%。2013年度的商品煤产量约1.19亿吨。

中煤H股周二收升0.2%，报4.95港元；A股跌0.9%，报4.41元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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