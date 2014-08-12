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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 17:49 BJT

台湾债市：103/10期五年公债中，证券业卖超3.5亿台币

路透台北8月12日 - 台湾柜台买卖中心周二公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     11.50      7.50        +4.00
     票券业      0.00      0.50        -0.50
     证券业     10.50     14.00        -3.50
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