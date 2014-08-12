台湾债市：103/10期借券成交61.5亿台币，加权平均利率0.3215%

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透台北8月12日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细 节如下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 上日余额 103/10 61.52 0.5500 0.2800 0.3215 156.5 154.5 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。