中国债市：IRS尾盘发起一波上扬，市场猜测与金融数据有关

路透上海8月12日 - 中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 曲线周二午后上扬，同时国债期货与股市则现一跌一涨相异走势，市场人士预期或与将公布的金融数据有关。

分析师并表示，从近期的政策导向看，中国债券市场短期内难有利空因素出现，回购利率仍将在低位徘徊。但经济的复杂情况将令利率和资金面更为扑朔迷离，故IRS市场成交整体还算活跃。

他们表示，此前普遍预期信贷可能约在8,000亿元人民币左右，但如果数据超出这个预期，那么市场会认为定向宽松和社会融资成本降低的政策导向已显现效果。

“IRS应该比其他市场反应敏感，尾盘时国债期货跌股市涨，IRS也跟着上了一波。”上海一商业银行交易员称。

周二市场普遍预期将公布7月份的金融数据，由于此前有报导称四大行的新增信贷仅2,100亿元左右，市场因此全部新增信贷将明显弱于上个月。

分析师们并指出，在央行并未控制信贷额度且市场利率不断走低的情况下，这个远低于预期的信贷增量对中国经济来说并非好事，显示实体经济对信贷的需求相当的疲弱。

华中一券商交易员描述盘面变化时称，IRS今日总体平淡，上午资金略紧加之国开新债发行，IRS利率略有上升，直至七、10年国开债结果出来之后，IRS又稍回落一些。

“下午现券收益率和IRS都在往上走，我们看到股市尾盘也在往上拉，不排除是和信贷数据有关，可能比预期要好。”他称。

路透调查的20家机构预测中值显示，7月新增人民币贷款预期为7,275亿元人民币。7月末M2同比增速 预计略降至14.4%。尽管信贷增速出现季节性回落，但在稳增长基调下，中性偏松的货币政策仍有利于信贷投放。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6278/3.7311 3.6836/3.7717 3.8908/3.9758 4.0750/4.1636 4.0800/4.3384

上日 3.6013/3.7073 3.6550/3.7303 3.8630/3.9490 4.0570/4.1463 4.0625/4.3309

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变动 +0.0265/+0.0238 +0.0286/+0.0414 +0.0278/+0.0268 +0.0180/+0.0173 +0.0175/+0.0075

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。