CNH动态：离岸即期获利了结盘增多，料近期在6.15-6.17区间震荡

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透香港8月12日 - 离岸人民币现汇 周二结束连七个交易日的升幅，转而小幅走跌，并再度与人民币中间价走反。交易员认为，人民币短期强势走升后，一些获利了结出笼，料近日盘中会围绕在6.15-6.17区间震荡。
“今天盘中主要是获利了结，尤其是上周CNH/CNY即期都已经有了200个点子的升幅， 在上个交易日上冲6.15高点未果，更多的获利盘开始撤回，下试6.17低点....”一位外资银行交易员称。
他并表示，目前市场不少研究观点认为，后市人民币面临的升值压力较上半年有所增加，但全年看人民币走势或保持稳定，不会出现单边升值走势，阶段性贬值和升值交替出现的双向波动会延续。
本地时间下午5:58时，离岸人民币现汇 报6.1618，上日收盘在6.1540。人民币中间价 今日继续高开在6.1517，走升近一个月高点，上日在6.1522。
在岸汇价周二收低，结束此前六个交易日的连涨势头，并与中间价方向相反，收至6.1583,交易员反映盘面上购汇偏多，油盘购汇也有出现，使人民币近期的快速升值暂告段落。
同时间，无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2300/6.2340，跌0.09%，上日在6.2245。
全球汇市上，美元周二在亚洲盘中小幅走强，在美国公债收益率(殖利率)脱离近期低点后受到些许提振，不过对于乌克兰和中东紧张局势升级的忧虑，料仍会制约美元上升步伐。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。