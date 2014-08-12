CNH动态：离岸即期获利了结盘增多，料近期在6.15-6.17区间震荡

路透香港8月12日 - 离岸人民币现汇 周二结束连七个交易日的升幅，转而小幅走跌，并再度与人民币中间价走反。交易员认为，人民币短期强势走升后，一些获利了结出笼，料近日盘中会围绕在6.15-6.17区间震荡。

“今天盘中主要是获利了结，尤其是上周CNH/CNY即期都已经有了200个点子的升幅， 在上个交易日上冲6.15高点未果，更多的获利盘开始撤回，下试6.17低点....”一位外资银行交易员称。

他并表示，目前市场不少研究观点认为，后市人民币面临的升值压力较上半年有所增加，但全年看人民币走势或保持稳定，不会出现单边升值走势，阶段性贬值和升值交替出现的双向波动会延续。

本地时间下午5:58时，离岸人民币现汇 报6.1618，上日收盘在6.1540。人民币中间价 今日继续高开在6.1517，走升近一个月高点，上日在6.1522。

在岸汇价周二收低，结束此前六个交易日的连涨势头，并与中间价方向相反，收至6.1583,交易员反映盘面上购汇偏多，油盘购汇也有出现，使人民币近期的快速升值暂告段落。

同时间，无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2300/6.2340，跌0.09%，上日在6.2245。

全球汇市上，美元周二在亚洲盘中小幅走强，在美国公债收益率(殖利率)脱离近期低点后受到些许提振，不过对于乌克兰和中东紧张局势升级的忧虑，料仍会制约美元上升步伐。（完）

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