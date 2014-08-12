港股业绩：博雅互动中期业绩升97%，未来拟提高付费玩家比例

路透香港8月12日 - 中国网络棋牌游戏开发商--博雅互动国际有限公司 周二公布，中期净利润较去年同期增长96.5%，付费玩家数量按年翻倍。

博雅中午在联交所发布业绩称，截至6月底首六个月录得净利1.38亿元人民币；收入4.58亿元，按年增48.2%，其中占收入逾半的移动游戏收入增幅更达1.6倍。

由于公司将业务策略重心从网页游戏转至移动游戏，来自手机客户端的所得收益增长迅速。第二季度移动端业务在总体收入中的占比由去年同期的34.8%上升至54.8%。

董事会主席兼首席执行官张伟在记者会上称，公司会与手机厂商建立合作，在手机内预装其游戏应用程式。

“我们已经跟20家手机厂商建立合作...预计今年完成1,200万台手机的出货量。手游会进一步扩大占比，成为我们主要发展的市场。”他说。

至于游戏玩家，今年第二季度付费玩家人数按年增长2倍至逾160万人，两款主要游戏《德州扑克》及《斗地主》在网页端和移动端的ARPPU值（每用户平均收入）亦保持平稳增长。目前移动端付费用户比例为3.5%，去年同期不到2%，而网页端付费用户比例基本持平在1%，公司未来目标吸引更多非付费用户成为付费用户。

此外，博雅于今年二季度完成对深圳港云科技有限公司和深圳汇富天下网络科技有限公司的股权投资，持股比例分别为12%和15%，期望在手机品牌厂商渠道及国内IPTV渠道中取得进一步发展。

张伟表示，公司未来不拟增持该两公司，以保持被投资公司的活力。

公司还计划拓展港台、泰国、印度尼西亚、越南等新兴市场的移动用户端市场。