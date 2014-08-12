路透基点：利星行信贷在台湾启动2亿到3亿美元贷款案--TRLPC

路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港利星行信贷有限公司已经在台湾启动了2亿到3亿美元三年期贷款案。

兆丰国际商业银行为额度管理行，德意志银行为协调行。

该笔分期偿还贷款可按美元或港币提取，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息(Hibor)加码220个基点。母公司利星行集团任担保人。

银行承贷2,000万美元或以上，可享综合收益245基点，前端费为70基点，获牵头行头衔；承贷1,000-1,900万美元，可享综合收益242基点，费用为60基点，获安排行头衔。

该笔贷款附带延期两年的选择权及100基点延期费，以及25基点承诺费。

资金将用于一般企业用途和偿还股东贷款。

路演定于周五在台北进行。回复截止日期为9月5日。