路透基点：利星行信贷在台湾启动2亿到3亿美元贷款案--TRLPC

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港利星行信贷有限公司已经在台湾启动了2亿到3亿美元三年期贷款案。
兆丰国际商业银行为额度管理行，德意志银行为协调行。
该笔分期偿还贷款可按美元或港币提取，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息(Hibor)加码220个基点。母公司利星行集团任担保人。
银行承贷2,000万美元或以上，可享综合收益245基点，前端费为70基点，获牵头行头衔；承贷1,000-1,900万美元，可享综合收益242基点，费用为60基点，获安排行头衔。
该笔贷款附带延期两年的选择权及100基点延期费，以及25基点承诺费。
资金将用于一般企业用途和偿还股东贷款。
路演定于周五在台北进行。回复截止日期为9月5日。
据其官网，利星行信贷有限公司提供针对住宅地产、商业地产、店铺、工厂、车位、广告位和船只等多类抵押物的抵押贷款。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。