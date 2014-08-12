路透基点：华地国际控股的三年期贷款规模增至3.2亿美元--TRLPC

路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行暨簿记行星展银行和汇丰控股将华地国际控股的三年期贷款规模从2.5亿美元增至3.2亿美元。

上述两家银行各自承贷7,700万美元，另外还有15家银行参与本案。

东亚银行和恒生银行以牵头行身份加入，分别承贷1.404亿港元和1,800万美元。三菱东京日联、上海浦东发展银行、三井住友银行和大丰银行担任主办行，各自承贷1,500万美元。

台湾银行担任安排行，承贷1,250万美元。玉山商业银行、台湾土地银行、台湾企银和台湾合作金库各自承贷1,000万美元。

彰化商业银行和日盛国际商业银行作为高级经理行，各自承贷500万美元。华南商业银行和第一商业银行则分别承贷450万美元和300万美元。

这笔贷款的最高综合收益为305个基点，利率较Libor或Hibor加码240个基点，平均期限为2.7年。

资金可以美元或港元来提取。协议料在本周签署。

资金用于为2011年10月取得的1.5亿美元贷款再融资，以及用作一般运营资本。

2011年贷款的牵头行亦为星展银行，最高综合收益为296.2基点，利率为较LIBOR加码240基点，平均期限2.6年。有13家银行参加了这笔贷款的一般银团。

华地国际在长江三角洲地区经营着约10家百货公司和逾15家超市，旗下有“八佰伴”、“华地百货”、“大统华”三大核心品牌。（完）