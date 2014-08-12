国际油市：380-cst燃料油升水下滑，卖家欲借降价刺激买气

路透新加坡8月12日 - 380-cst燃料油升水周二下滑，因卖家为吸引更多买兴而下调价格。

路透数据显示，380-cst燃料油每吨较船货价格升水6.46美元，上日为6.72美元。

“根据升水来看，卖家将价格水平调低，与预期水准更加贴合。”一位驻新加坡的交易员表示。

即使380-cst燃料油较船货价格每吨升水6-7美元，但考虑到8月期间升水通常在每吨4美元左右，当前水准依然有利可图。

这意味着获利至少在每吨2美元。

自周一以来，380-cst燃料油需求一直强劲，受助于原油价格走低所造成的统售价格偏低。

新加坡贸易商兴隆从摩科瑞买入两艘2万吨的船货，船期为9月7-11日，价格均较8月新加坡平均报价每吨升水1.75美元。

摩科瑞向中国光汇石油卖出一艘9月4-8日的2万吨船货，价格为每吨586美元。(完)

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