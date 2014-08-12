国际油市：380-cst燃料油升水下滑，卖家欲借降价刺激买气

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡8月12日 - 380-cst燃料油升水周二下滑，因卖家为吸引更多买兴而下调价格。
路透数据显示，380-cst燃料油每吨较船货价格升水6.46美元，上日为6.72美元。
“根据升水来看，卖家将价格水平调低，与预期水准更加贴合。”一位驻新加坡的交易员表示。
即使380-cst燃料油较船货价格每吨升水6-7美元，但考虑到8月期间升水通常在每吨4美元左右，当前水准依然有利可图。
这意味着获利至少在每吨2美元。
自周一以来，380-cst燃料油需求一直强劲，受助于原油价格走低所造成的统售价格偏低。
新加坡贸易商兴隆从摩科瑞买入两艘2万吨的船货，船期为9月7-11日，价格均较8月新加坡平均报价每吨升水1.75美元。
摩科瑞向中国光汇石油卖出一艘9月4-8日的2万吨船货，价格为每吨586美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 龚芳)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。