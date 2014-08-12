版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 18:52 BJT

东南亚股市：涨跌互见，印尼股市因外资流入而升至逾14个月高位

路透8月12日 - 印尼股市周二上涨，创下逾14个月收盘高位，受惠于外资流入；但其他东南亚股市则涨跌互见，因投资者等候地缘政治情况提供指引。

印尼股市 收升0.4%至5,132.40点，汤森路透数据显示，此为去年5月29日以来最高收位。外资周二买超3,641万美元。

Telkom Indonesia 收涨1.1%，此前政府提议取消对普遍服务义务(USO)征税。

新加坡股市 回吐稍早升幅，终场收跌0.1%，此前新加坡公布第二季经济避掉了萎缩情况，不过服务业疲弱料将令下半年经济成长承压。

马来西亚股市 收升0.1%，菲律宾股市 收高0.4%，为一周高位。

越南主要股指 扳回盘初逾0.5%的跌幅，终场收低0.1%。

泰国股市连续第二天因国定假日而休市。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐