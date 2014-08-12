东南亚股市：涨跌互见，印尼股市因外资流入而升至逾14个月高位

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透8月12日 - 印尼股市周二上涨，创下逾14个月收盘高位，受惠于外资流入；但其他东南亚股市则涨跌互见，因投资者等候地缘政治情况提供指引。
印尼股市 收升0.4%至5,132.40点，汤森路透数据显示，此为去年5月29日以来最高收位。外资周二买超3,641万美元。
Telkom Indonesia 收涨1.1%，此前政府提议取消对普遍服务义务(USO)征税。
新加坡股市 回吐稍早升幅，终场收跌0.1%，此前新加坡公布第二季经济避掉了萎缩情况，不过服务业疲弱料将令下半年经济成长承压。
马来西亚股市 收升0.1%，菲律宾股市 收高0.4%，为一周高位。
越南主要股指 扳回盘初逾0.5%的跌幅，终场收低0.1%。
泰国股市连续第二天因国定假日而休市。(完)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。