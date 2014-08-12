更新版-台湾金融：金管会接管国宝人寿及幸福人寿，6-9个月后进行标售

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
(新增官员的更多评论)
路透台北8月12日 - 台湾金管会周二表示，已接管国宝人寿及幸福人寿等两家问题保险公司，在安定基金接管后将于6-9个月后进行公开标售。
金管会主委曾铭宗在记者会上表示，今天下午五点半已接管国宝及幸福人寿，该二家公司被接管后仍继续营运，保户权益依保险契约约定内容不受影响。
“接管后，大部分保险公司都是健康的，”他说。
金管会首度一次接管两家问题保险公司，曾铭宗表示，由于两家保险公司情况类似，一次接管两家在人力上除了安定基金也请保发中心协助，所以人力没有问题。
他并强调，安定基金财源没有问题，到2024年安定基金的可运用资金预计超过2,000亿台币。
金管会保险局局长曾玉琼则指出，接管后将进行实地查核，并将委托接管单位去寻找财顾等规划。安定基金总经理蔡康表示，将于尽快6-9个月后进行公开标售。
根据金管会资料，截至今年6月，国宝人寿业主权益达负252亿台币，幸福人寿业主权益则为负239亿台币。
目前幸福人寿及国宝人寿保单各有26万件、79万件；总保费市占率分别为0.37%、0.36%。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。